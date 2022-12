Putin | «La Russia si difenderà con ogni mezzo» E parla di «minaccia nucleare in aumento»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La«sicon tutti i mezzi a disposizione». Lo ha detto Vladimirndo al Consiglio presidenziale per i diritti umani, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Ria Novosti. In questo contesto, il leader del Cremlino, oltre a pronosticare che la guerra in Ucraina – «operazione speciale» come continua a chiamarla – sarà lunga, ha anche agitato nuovamente lo spettro del. Ladi una guerraè «in» Ladi una guerraè «in», ha dettonel corso del videocollegamento, secondo quanto riferito dai media russi. «Laconsidera le armi nucleari una risposta a un attacco», ha spiegato, ...

ha sottolineato che lanon ha e non sta trasferendo armi nucleari a nessuno, ma difenderà gli alleati con tutti i mezzi disponibili, se necessario. "Non siamo pazzi, siamo consapevoli di ...: '150mila mobilitati sono schierati sul campo' approfondimento Guerra Ucraina, Biden: "Parlo conse dimostra di volere la pace" 'Lanon ha trasferito e non trasferirà armi nucleari ...Tale minaccia sta crescendo, a dire il vero”. Middle placement Mobile Putin ha sottolineato che la Russia non è “impazzita” e il suo arsenale nucleare è un deterrente puramente difensivo: “La Russia ...Russian President Vladimir Putin smiles during a ceremony at a Russian Chapel in Kranjska Gora, Slovenia, Saturday, July 30, 2016. Slovenia, which has joined sanctions against Russia for its annexatio ...