Ponti nel 2023 | con soli 5 giorni di ferie se ne fanno 38 di vacanza | ecco come e le date da segnare

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)nel, l’anno d’oro grazie a weekend lunghi e festività. Quanti sono irossi in calendario che ci attendono il prossimo anno? Quando è Carnevale nele Pasqua? Equantipossiamo sfruttare per guadagnare qualche giorno di riposo? Il primo gennaiocadrà di domenica, ma in calendario troveremo una serie di lunghiche consentiranno ai lavoratori di guadagnaredi riposo extra senza sacrificare idi. Il primo ponte dell’anno sarà quello della Befana. Il 6 gennaio, infatti, cadrà di venerdì e permetterà ai lavoratori di guadagnare ben due(più la domenica) di riposo senza intaccare idispettanti. ...

...speciale il giorno di Natale con i Babbo Natale in vespa e i Zampognari epomeriggio, alle 16, il 'Natale dei Bambini' nella palestra della scuola 'Vazzano' a cura dell'associazione 'ed ...Vediamo alloradettaglio il calendario per prenotare e organizzare brevi fughe dalla routine. Calendarioe festività del 2023 Di seguito il calendario completo die festività 2023: ...Il Ferragosto, 15 di agosto, cade quest’anno di martedì. Per chi non è in vacanza, con un singolo giorno di ferie lunedì 14 agosto si può mettere insieme un lungo week end sommando sabato 12 e ...Siamo certi che interrompere i rapporti diplomatici con Teheran servirebbe a fermare il regime nella brutale reazione alle proteste Tradizionalmente l’Italia ...