Ovazione per Mattarella al Teatro alla Scala | Cultura russa non si cancella

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Come l'anno scorso quando sembrava che il suo fosse un addio, tutti in piedi e quasi cinque minuti di applausi e "grazie" dal pubblico deldi Milano, dove va in scena la Prima della stagione lirica, per il...

ROMA - Un applauso lungo 5 minuti edel pubblicoil presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla prima al Teatro La Scala. Il capo dello Stato, dal palco centrale, ha ringraziato prima mettendo una mano sul cuore e ......anchel'Inno di Mameli e come tributo all'Europa l'inno alla gioia. Dopo gli inni sono ripresi gli applausi in direzione del palco centrale. Si e' dunque ripetuto anche questa sera l'...La Prima della Scala 2022 inaugura in grande stile la stagione teatrale con il "Boris Godunov" del russo Modest Petrovic Musorgskij. Quasi cinque minuti di applausi e tutto il pubblico della Scala in ...Proprio in relazione alla polemica sollevata dalla comunità ucraina, è intervenuto Sergio Mattarella, accolto da un'ovazione ...