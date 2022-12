Inghilterra | si ferma Rice | a rischio per la Francia?

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tegola in casa: Declannon ha preso parte all’allenamento e ora si cerca di recuperarlo per laDeclanoggi non ha preso parte all’allenamento dell’. Una tegola per Gareth Southgate che si prepara ad affrontare laai quarti di finale di Qatar 2022. Le condizioni del centrocampista del West Ham saranno valutate nelle prossime ore per capire se dovrà rinunciare o meno alla sfida contro i francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

Tegola in casa: Declan Rice non ha preso parte all'allenamento e ora si cerca di recuperarlo per la Francia Declan Rice oggi non ha preso parte all'allenamento dell'. Una tegola per Gareth Southgate che si prepara ad affrontare la Francia ai quarti di finale di Qatar 2022. Le condizioni del centrocampista del West Ham ...Il Mondiale di calcio in Qatar 2022 , dopo gli ottavi di finale, siper due giorni. Da venerdì 9 dicembre i quarti: Croazia - Brasile, Olanda - Argentina, Marocco - Portogallo e- Francia . Della prima pausa del torneo ha approfittato il presidente ... Inghilterra-Usa 0-0: nessun gol ma la traversa ferma Pulisic Importanti novità in arrivo dall'Inghilterra, dove sono state arrestate due persone per la rapina a mano armata subita dalla famiglia di Raheem Sterling.Tegola in casa Inghilterra: Declan Rice non ha preso parte all’allenamento e ora si cerca di recuperarlo per la Francia Declan Rice oggi non ha preso parte all’allenamento dell’Inghilterra. Una tegola ...