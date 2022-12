Imballaggi riutilizzabili | a basso impatto o eliminati | ecco le raccomandazioni dell’Onu per limitare l’inquinamento da packaging

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Quando il tipo di alimento lo consente, dovrebbe essere venduto senza confezione o in, quasi sempre opzioni preferibili al monouso dal punto di vista ambientale. Anche se la produzione di alcuni alimenti, come carne e derivati, può avere untalmente alto che la scelta di unsostenibile deve cedere il passo a quella di una confezione anti-spreco. In questi casi occorre scegliere il male minore, ma non può essere la regola generale. È quanto spiega l’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, in un recente rapporto nel quale si confrontano gli impatti ambientali degliin plastica monouso per alimenti da supermercato rispetto alle possibili alternative. Questa analisi approfondisce i risultati di 33 studi basati sulla metodologia LCA (Life ...

...separabili euna volta arrivati a fine vita". Sono stati ricordati anche alcuni numeri che supportano questo primato. Nel 2021 il riciclo e il recupero dei rifiuti diha ...Per quanto riguarda gliin particolare, fornire orientamenti e armonizzazione chiari per i formatie i sistemi necessari per utilizzarli, in modo da garantire che siano ... Imballaggi riutilizzabili, a basso impatto o eliminati: ecco le raccomandazioni dell’Onu per limitare… La società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn ha fatto sapere che non servirà più pasti e caffè in confezioni monouso a bordo dei propri treni ...Settimana 28.11-4.12. Nelle nuove proposte della Commissione, riduzione degli imballaggi non necessari, norme per riuso, estensione e agevolazione del riciclo.