Il pianista Antonio Pompa-Baldi in concerto a Benevento

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Orchestra del Conservatorio Nicola Sala, diretta dal M° Francesco D’Ovidio, si esibirà con il grandedi fama internazionale, docente negli USA al Clevalnd Institute of Music, Maestro. In programma un capolavoro mozartiano: ilper 2 pianoforti e orchestra KV 365.sarà solista insieme al Maestro Paolo Vergari, docente di pianoforte del Conservatorio di. In programma anche la celebre Sinfonia KV 201 in la magg.arriva agrazie ad un progetto internazionale coordinato dal Maestro D’Ovidio. Oltre alnei giorni 12 e 13 dicembre il Maestro terrà una Master Class per ...

