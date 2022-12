Gf Vip 6 | Sophie Codegoni svela quando ha scoperto di essere in dolce attesa e perché Alessandro Basciano non ci credeva!

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono indel loro primo bebè. La coppia è indi una femminuccia, Celine, che arriverà a maggio. Intervistato dal settimanale Chi, in edicola a partire da oggi, gli ex Vipponi, che si sono conosciuti e innamorati nella Casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno raccontato tutte le loro emozioni per “la cosa più bella del mondo”. È stata una gravidanza programmata o “destinata”? La risposta di: È vero. Ma se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata… La prima reazione di: C’era stato un precedente, oddio, ...

... tra i quali tanti ex concorrenti del Grande Fratello: Alex Belli, Delia Duran, Guenda Goria, Mirko Gancitano, Lucrezia Selassié, Jessica Selassié,Codegoni, Raffaella Fico, Aldo Montano,...Peccato, però, che a rivelare il nome della piccola non siano stati i genitori ma Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del Grande Fratello. 'è incinta. Aspetta una bambina e si ... Gf Vip, Mehmet esiste davvero: la rivincita di Gegia Alfonso Signorini fa chiarezza sull’assenza al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi al quale avrebbe dovuto fare da testimone: “Conosco le norme della buona educazione, mai avrei dato ...Alessandro Basciano è stato ricoverato in ospedale. Sophie Codegoni ha pensato di fare un gesto che, però, non sembra essere stato gradito.