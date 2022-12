Adnkronos

Il termine prossimo per poter dimostrare che la 'cura' tramite licenziamenti stia funzionando sarà domani, mercoledì 7 dicembre quando è prevista la trimestrale dinel mondo ...Non è la prima volta che nel 2022alcuni dei suoi dipendenti . Quest'anno, inoltre, la società ha già in programma di chiudere circa 300 negozi in tutto il mondo. Un chiaro segnale ... Gamestop licenzia gli addetti al settore cripto (Adnkronos) - Con una decisione che si allinea a quelle prese dalla concorrenza e che conferma il pessimo stato di salute del settore, Gamestop, gigante del videoludico e dell’entertainment, ha ...Dopo una prima ondata di licenziamenti che ha riguardato gli inquadramenti salariali più bassi, ora GameStop passa a licenziare ingegneri e programmatori anche nel settore crypto. Così la società cont ...