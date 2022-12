(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Milan e Inter, le due sponde del Naviglio. In questocurato dal giornalista sportivosi raccontano le ultime notizie, le voci e gli umori di rossoneri e nerazzurri alle prese col ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Milan e Inter, le due sponde del Naviglio. In questo Podcast curato dal giornalista sportivo Giulio Mola si raccontano le ultime notizie, le voci e gli umori di rossoneri e nerazzurri alle prese col ...... e qui Colnago si stende benissimo con deiniente male e blocca il tiro. Arriviamo al 19' ... É undubbio, ma sicuramente non irrazionale. E proprio quando la partita sembra essere in ... Episodio 11: I riflessi dell'inchiesta Juve-Diavoli & Biscioni, il podcast di Giulio Mola