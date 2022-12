Doig Atalanta | i nerazzurri vogliono chiudere in fretta La situazione

Leggi su calcionews24

L'vuole potenziare il reparto esterni, e suspingono anche per battere la concorrenza delle romane L'unico modo per avere la meglio in fattore mercato è quello di sbaragliare la concorrenza tra una tempistica adeguata e un'offerta che non si può rifiutare. L'sta attuando questa strategia per cercare di portare a casa lo scozzese Josh: esterno classe 2002 e vera rivelazione nel Verona. Attualmente isono in testa davanti a Roma e Lazio, anche per via di una trattativa che, come cita TMW, vede la Dea in ottimi rapporti con l'Hellas (considerando anche la presenza di Tony D'Amico). Risulta una cifra che va dai 6 ai 9 milioni di euro.