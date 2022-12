Covid | il report degli ospedali sentinella | “Ricoveri in aumento del 15% anche in intensiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Come era atteso, in considerazione del freddo e della maggiore permanenza in luoghi chiusi, icausati dalsono in crescita per la 3ª settimana consecutiva con +15% sia nei reparti ordinari che nelle intensive. NelFiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie eere) del 6 dicembre si legge che aumentano soprattutto i pazienti Con, entrati per curare altre patologie e positivi al tampone pre-ricovero (+19% per un totale del 68% nei reparti ordinari). Nelle rianimazioni invece l’84% dei ricoverati è Pere in gravi condizioni, il 28% è no vax. L’deiè maggiore al Sud (+26%). “Ma non ci sono segnali di preoccupazione”, ...