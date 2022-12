Supercoppa Italiana | da domani in vendita i biglietti per Milan-Inter

Leggi su intermagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dainper latraA poco più di un mese dallatra, saranno messi inper assistere alla sfida tra rossoneri e nerazzurri con in palio il primo trofeo stagionale. I prezzi dei tagliandi per la sfida del 18 gennaio sono stati resi noti dalla Lega Serie A. Sela Sport, partner per l’organizzazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023, metterà indal 7 dicembre 2022 i tagliandi per l’evento, anche avvalendosi della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita. Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche ...