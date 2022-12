Qatar 2022 | Samuel Eto’o prende a calci un videomaker dopo Brasile-Corea – Il video

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’ex attaccante dell’Interha aggredito unche lo stava rindo con una piccola telecameraaver assistito alla partita tradel Sud valida per gli ottavi di finale. Ilpubblicato su La Opinin mostra l’attuale presidente della Federazione del Camerun e ambasciatore di– avvicinato da alcuni tifosi ai quali si è concesso per scattare delle foto e firmare autografi –re auno youtuber che ha iniziato a incalzare l’ex campione africano con delle domande. A quel punto sono intervenuti altri presenti per placare la sua ira, prima che ilpotesse rialzarsi ...

Le parole di Brahim Baya, mediatore culturale, su cosa significa il Marocco per la folta comunità marocchina nel nostro paese Oggi Marocco - Spagna calamiterà l'attenzione di tanti marocchini presenti ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale intra Marocco e ...Marocco Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi alle ore 16. Le informazioni ...Il Milan continua a lavorare per il futuro: in questo senso si legge il blitz che i dirigenti dovrebbero fare in Qatar, durante i Mondiali.