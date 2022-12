Pirateria online | arriva la stretta con un emendamento alla manovra

(Di martedì 6 dicembre 2022) E’ tutto pronto per dare una nuovacontro larelativa agli eventi sportivi trasmessi in diretta. Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbere unche prevede che, qualora arrivi un ordine cautelare di blocco all’accesso degli indirizzi IP e dei siti attraverso cui vengono diffusi i contenuti illegali, i “prestatori di servizio della società dell’informazione” provvedano ad eseguirlo “tempestivamente” e “comunque entro trenta minuti dcomunicazione”. Questa novità arriverà con l’aggiornamento da parte dell’Agcom del Regolamento sulla tutela dei diritti d’autore adottato nel 2014. SportFace.

CorCom

E c'è anche una stretta sullatv e l'abolizione del divieto di sponsorizzare per le società di scommesse . Il senatore di Forza Italia Claudio Lotito , che è anche presidente della S. S. ...'Stiamo affrontando il tema della legge Melandri e della tutela dei marchi, del contrasto fermo e tempestivo rispetto al fenomeno dellae come incentivare investimenti sulle infrastrutture, ... Pirateria online, CloudFlare deve bloccare i siti illegali Arriva una stretta contro la pirateria «digitale» relativa agli eventi sportivi trasmessi in diretta: un emendamento alla manovra prevede che qualora arrivi un ordine cautelare di blocco all’accesso d ...Europol lancia “Operation In Our Sites”, che ha visto coinvolta anche l’Italia, con indagini e sequestri di siti web, server, Iptv illegali.