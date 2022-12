Musumeci | “Basta abusivismo Procedere senza sconti | quando serve le case vanno abbattute”

(Di martedì 6 dicembre 2022) La tragedia di Ischia è soltanto l’ultimo episodio. “In una Nazione che soffre di amnesie e dimentica troppo facilmente le tragedie del giorno prima”. Così il ministro Nelloche dalle colonne di Libero affronta il tema. Riassunto in mezzo secolo di inerzia. “Di fatalismo, di mancata programmazione, di una legislazione disorganica e incoerente”. Basti pensare che a Casamicciola l’ultima vera manutenzione ingegneristica è datata 1936. I lavori della Milizia nazionale forestale.: paghiamo mezzo secolo di inerzia “La fragilità di quel territorio è legata alla stessa sua natura geologica. L’, che allora non esisteva, proliferato dagli anni ’60 e ’70, può essere una concausa“. Ma per il ministro della Protezione civile e del Mare non c’è un solo colpevole. “Ognuno risponde alla magistratura delle proprie ...

BlogSicilia.it

"Tu sei quello che di sera incassavi dae poi lo attaccavi, eppure Forza Italia ha avuto tanto da. E ora che fai Attacchi Schifani:" si era sfogato Falcone che si è sentito ......delle Regioni' parteciperanno i presidenti di tutte le Regioni e anche il ministro degli Esteri Antonio Tajan i e il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello. ANSA ... Musumeci si scaglia contro il reddito di cittadinanza, “Fa stare i giovani a casa senza far nulla” Musumeci è chiaro: "Bisogna dire basta al reddito M5S per i nostri giovani. Mantenere in questo modo un ragazzo vuol dire levargli il futuro" ...I nervi sono saltati poco prima dell'ora di pranzo sul palco della convention di Fratelli d'Italia in un hotel a Catania Lite tra il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, e l'assesso ...