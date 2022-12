Euronews Italiano

Peril Governo "ha adottato una linea molto morbida rispetto all'utilizzo di questo meccanismo" delle riammissioni che "consente all'Italia di poter riconsegnare chi non ha titolo per restare" ...... dai braccianti del tavoliere pugliese sino ai primiarrivati in Italia. Domenica 11 ... Astràgali Teatro, Canto Antico, Manu Theron (Francia) Sorelle Gaballo, Biagio De, Ragnatela Folk, ... Migranti: Prisco, in vigore riammissioni con Slovenia "Il ministro Piantedosi ha diramato una direttiva alla Polizia di frontiera e ai Prefetti per riutilizzare i meccanismi di riammissione già considerati dagli accordi italo-sloveni". (ANSA) ...