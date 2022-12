Meloni difende la manovra | ma sul pos è pronta a cedere all’Ue per non rischiare i soldi del Recovery Fund

Leggi su tpi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Non potrà essere una misura identitaria, seppur di bandiera, come quella sull’obbligo del pos, a far saltare gli accordi presi con l’Unione europea per la prossima tranche di fondi per il Pnrr: Giorgiasa di non poter rinunciare ai quaranta milioni previsti dalper il 2023 e mentre manda avanti il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari a criticare l’opinione di Bankitalia sulla, nell’ombra contratta con la Commissione Ue. La soglia di 60 euro sotto la quale gli esercenti sarebbero autorizzati a rifiutare i pagamenti elettronici potrebbe abbassarsi, fino a dimezzarsi o sparire del tutto: gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza fissati con Bruxelles prevedono che non si torni indietro su tracciabilità dei pagamenti e denaro elettronico, il governo potrebbe abbandonare ...