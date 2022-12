Mattarella | “Per il Pnrr bisogna onorare l’impegno con l’Ue nonostante le difficoltà”

Leggi su tpi

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Il, frutto dell’iniziativa del Governo e del Parlamento e condiviso con la Commissione europea, indica obiettivi, in termini di riforme e investimenti, ai quali è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del Piano, fissato come sappiamo al 2026”: Sergiorichiama tutti all’ordine in occasione della prima edizione di “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome”, ed esorta “tutti i livelli di Governo” a calarsi nella realizzazione del Piano,“lesottese a questo impegno”. “I massicci finanziamenti erogati dalla Commissione Ue – spiega il presidente della Repubblica – sono destinati esattamente ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese colmando i divari, a partire da quello tra il Nord e il Sud. Dinanzi a sfide di questa portata ...