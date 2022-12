Marcus Thuram in Serie A? Due big forti su di lui

(Di martedì 6 dicembre 2022) La notizia riportata stamattina dal Corriere Dello Sport è di quelle che stuzzicano il palato dei tifosi, poichè si parla di un giocatore si giovane ma che ha già dimostrato di saper stare nei grandi del calcio europeo. Parliamo infatti di, quest’anno in forza al Borussia M’gladbach, dove ha collezionato, in Bundesliga, 15 gare giocate, condite da 10 reti e 3 assist, mentre in Coppa Di Germania ha uno score di 3 reti ed 1 assist in 2 presenze.Inter Napoli Calciomercato, anche il Napoli forte su, l’Inter ora ha un avversaria Sarebbe infatti il Napoli la grande contendente al giocatore, sul quale, inizialmente, vi era solamente l’interesse del club nerazzurro, alla ricerca di un attaccante giovane vista la carta d’identità di Dzeko, giocatore ancora decisivo ma sicuramente verso ...

TUTTO mercato WEB

Non c'è solo l'Inter su. Il calciatore del Borussia Monchengladbach è diventato uno dei primi obiettivi della società nerazzurra per rinforzare l'attacco. Joaquin Correa sembra non offrire le giuste garanzie ...Piacciono, Buchanan e Becao. Andiamo per ordine, a partire da. "Giuntoli avrebbe cominciato a dare un'occhiata in giro, tra la Germania e il Belgio, per coprire le fasce o l'... La Serie A ha messo gli occhi su Marcus Thuram: alla corsa si unisce anche il Napoli Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach: "Il rumore ...In scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a fine stagione, Marcus Thuram, attaccante classe 1997 della nazionale francese, avrebbe molto mercato in Serie A: stando a quanto ...