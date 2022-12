Lite furibonda nella notte tra Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti

il Resto del Carlino

L'ex campione di Barcellona e Inter, attuale presidente della Federcalcio camerunense ai Mondiali anche nel ruolo di 'ambasciatore' per il Qatar è stato coinvolto in unacon l'uomo ...Non mancano le polemiche a Ballando con le stelle , dove Selvaggia Lucarelli si è resa protagonista di unacon Guillermo Mariotto (che l'ha apostrofata duramente). In pratica, tutto è accaduto quando la Lucarelli ha espresso un giudizio negativo nei confronti di Iva Zanicchi e Mariotto è ... Fabriano, lite furibonda tra vicini: ritirati sei fucili, trovate munizioni abusive Nella notte dopo la diretta del GF Vip è scoppiata una furibonda lite tra Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti ...Il video della rissa è diventato virale: Eto'o, l'ex campione di Barca e Inter, ora Presidente della Federcalcio camerunense, non ha spiegato ...