Fiordelisi e Salemi | c’è tensione fra le due | Signorini prende una posizione

(Di martedì 6 dicembre 2022) A distanza di una settimana dalle scintille fra Sonia Bruganelli e Giulia, ieri sera è stata Antonellaa lamentarsi della bastarda col tablet (cit.). Come sappiamo, Giuliaha il compito di riportare in studio il sentiment dei social e quando ha dovuto leggere dei tweet sul caso Antonella– Micol Incorvaia ne scelti due peperini. Uno mio (“Sarà una mia sensazione ma Micol nasconde qualcosa su Edoardo, anche nella sua prima settimana ha detto a Donnamaria: “Ma vuoi che parlo? Meglio che sto zitta”); e uno di Iperborea (“Antonella con la voce rotta e gli occhi lucidi che adesso cavalcherà la frase di Micol per giorni: lei sì che sa fare la concorrente“). Sarà una mia sensazione ma Micol nasconde qualcosa su Edoardo D. Anche nella sua prima settimana ha detto a Donnamaria: “Ma vuoi che ...