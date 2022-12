“È il fallimento del Papa” | duro attacco del Wsj a Bergoglio

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 dicembre 2022) Argentina: oggi Cristina Kirchner sarà condannata a 12 anni per corruzione ma non servirà a nulla: è blindata dall’immunità parlamentare Oggi la Corte federale che giudica la vicepresidente argentina Kirchner annuncerà il suo verdetto. Nel processo, in cui ci sono altri 12 imputati, Cristina è accusata di aggiudicazione fraudolenta di appalti pubblici durante i suoi due mandati come presidente (dal 2007 al 2015) e corruzione. L’ufficio del pubblico ministero ha chiesto 12 anni di carcere e il bando a vita dalla politica. La Kirchner è comunque protetta dall’immunità e non andrà in carcere fino a quando non ci sarà una condanna finale della Corte Suprema. Ieri, intervistata da Monica Bergamo, giornalista della Folha di San Paolo, la Kirchner ha affermato che, come Lula in Brasile, è perseguita dai giudici in Argentina. Quasi certo che sarà condannata in primo grado perché le prove sono ...