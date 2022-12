Calcio | Mondiali 2022 Fernando Santos punge Ronaldo | “La sua reazione non mi è piaciuta”

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Proseguono spediti gli ottavi di finale deidiin Qatar e oggi si allineerà il tabellone ai quarti di finale con gli ultimi due ottavi in programma: Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera. Il Portogallo è passato come primo nel girone davanti alla Corea del Sud malgrado la sconfitta all’ultima giornata.si è espresso così in conferenza stampa, non rinunciando a qualche frecciata a Cristianoe Leao: “in Arabia Saudita? Non so, non ne ho parlato con lui. Ho parlato con i miei giocatori, ma non certo di questa questione. Non lo sapevo nemmeno, l’ho appreso poco fa. E’ una sua decisione, sono domande che vanno fatte a lui. Quello che so è che è totalmente concentrato sul Mondiale e sull’aiutare la squadra”. “Il ...