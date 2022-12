Calcio | il Marocco annulla il Tiki-Taka della Spagna | un sistema di gioco ormai obsoleto?

(Di martedì 6 dicembre 2022) Signore e signori, si è fatta la storia all’Education City Stadium di Al Rayyan, nei pressicapitale qatariota Doha. I Mondiali 2022 disono stati teatri dell’impresa delche, grazie alla vittoria per 3-0 dopo i calci di rigore, ha eliminato lae ottenuto per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale di una rassegna iridata, prima di un Paese arabostoria capace di spingersi fino a questo punto. Marocchini dunque al settimo cielo e iberici invece a dover masticare amaro. Una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative da parte degli uomini di Luis Enrique, favoritivigilia contro una compagine che, dal punto di vista tecnico, paga non poco nel confronto diretto con le Furie Rosse. Ma cosa non ha funzionato? L’insistito ...

... ' Noi siamo la Spagna e la rappresentiamo, quindi dobbiamo complimentarci con il. Sono stati migliori di noi nella lotteria dei rigori. Ilè uno sport meraviglioso, però poco chiaro ......impresa della Nazionale diche ha eliminato ai rigori la Spagna: la seconda big a cadere per opera di Hakimi, Ziyech e compagni, dopo il Belgio. Bounou para due rigori alla Spagna, il...L'approdo del Marocco ai quarti di finale della Coppa del mondo di calcio, in Qatar, ha scatenato la festa della comunità nordafricana in Sicilia. In particolare, poco dopo l'ultimo calcio di rigore c ...