VIDEO Giappone-Croazia 2-4 dcr | Mondiali calcio | highlights e sintesi Dal dischetto le parate di Livakovic fanno la differenza

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Va in archivio con la vittoria della, non senza fatica, il primo ottavo di finale di oggi aidi Qatar 2022. Allo Stadio Al-Janoub di Al Wakrah abbiamo assistito ad una sfida tiratissima ed equilibrata, che si è decisa solamente ai calci di rigore con il 4-2 conclusivo dopo l’1-1 dei novanta minuti. A questo punto laattende la vincente del match di questa sera, tra Brasile e Corea del Sud, che decreterà l’avversaria del quarto di finale che si disputerà venerdì 9 dicembre alle ore 16.00 italiane. La sfida ha visto un primo tempo molto combattuto, con l croati a tenere palla ed a cercare di rendersi pericolosi (con una occasione colossale non sfruttata da Perisic), mentre i nipponici hanno tenuto bene il campo provando poi a ripartire appena possibile. La rete dell’1-0 è arrivata al 44? ma da azione di ...

