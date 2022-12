Verissimo | Rudy Zerbi si racconta e confessa in che rapporti è con il padre biologico

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ahato della sua esperienza della paternità e in cheè con il suo. Ecco cosa ha detto.

Zerbi a: "I figli sono di chi li cresce, non di chi li fa" Ci si rapporta ai figli basandosi sulle esperienze con i propri genitori ed è questo che ha mosso la filosofia diZerbi ...Occhi lucidi e lacrime.Zerbi , a, commuove Silva Toffanin e i telespettatori di Canale 5 ricordando la sua storia personale di figlio 'con tre padri diversi'. Roberto Zerbi , l'uomo che l'ha adottato. Davide ...A Verissimo Rudy Zerbi ha raccontato della sua esperienza della paternità e in che rapporti è con il suo padre biologico. Ecco cosa ha detto.(L'intervista di Rudy Zerbi a Verissimo) Rudy Zerbi è un volto noto per il pubblico di Canale 5 che lo trova nel ruolo di prof di Amici ormai da anni. Stavolta, però, la sua presenza è stata diversa d ...