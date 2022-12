Agenzia ANSA

prevede di proseguire la collaborazione con i fornitori di turbine per estendere le analisi di compatibilità con l'idrogeno a tutta la propria flotta di turbocompressori. Il gruppo sottilinea ...A Ravenna il Sindaco è completamente appiattito sulla posizione della, al punto di aver ... " Si è appenala COP 27 di Sharm El Sheik, e proprio in tale sede è stata fatta una volta di ... Snam: conclusa con successo sperimentazione con l'idrogeno - Finanza & Impresa (ANSA) - MILANO, 05 DIC - Snam ha concluso con successo una serie di test che prevedevano l'utilizzo di idrogeno come combustibile per alimentare le turbine a gas dell'impianto di compressione del gas ...(Teleborsa) - Snam, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, e Baker Hughes, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, hanno concluso con successo ...