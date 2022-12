“Selvaggia Lucarelli via da Ballando” Prima la voce | poi le polemiche E lei fa sapere la verità

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è la vera regina dicon le stelle. La giurata sta attirando su di sé l’attenzione in questi giorni: dalleper l’infelice epiteto di Iva Zanicchi, la giornalista ha preso sempre di più il centro della scena. Poi c’è stata la polemica con Carolyn Smith e quella dopo l’eliminazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Quindi il litigio con Guillermo Mariotto che nell’ultima puntata ha provato a scusarsi regalandole il peluche di una scimmia che tiene in mano la paletta con il voto 0. “Mi scuso con tutto il cuore”, ha detto Guillermo Mariotto. La giornalista dal canto suo ha sottolineato: “Adoro questo tentativo di buttarla in caciara ma io sto ancora aspettando le scuse”. Insommanon ha apprezzato il gesto del coreografo e ...

