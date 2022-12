Renzi tuona | «Aiuti al calcio? Dopo tutte le schifezze che hanno fatto | sarebbe una vergogna»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Matteo, senatore e leader di Italia Viva, ha parlato in merito ad eventualeeconomici del Governo al sistemaMatteo, senatore e leader di Italia Viva, ha parlato durante l’assemblea nazionale del suo partito. PAROLE – «Dare dei soldi alle società professionistiche dilecheuna. Bisognerebbe chiedere ai club di imparare a gestire il budget in modo serio. Diamo risorse ai dilettanti o a chi fa attività sul territorio, non diamo un centesimo alle società di serie A, neanche alla Fiorentina che nemmeno li ha chiesti». L'articolo proviene daNews 24.