Orrore in Germania | uccide una ragazza e ne accoltella un’altra | poi si rifugia in un centro profughi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic – Una mattina di terrore e sangue in, nella cittadina di Illerkirchberg, dove un uomo hato due ragazzine di 13 e 14 anni, ferendo gravemente la prima endo la seconda. Dopo il gesto l’uomo si è dato alla fuga e ha tentato di trovare riparo in undi accoglienza. L’accaduto Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta alle 7:30 del mattino. Le due giovani stavano andando a prendere l’autobus per recarsi a scuola. Durante il tragitto, un uomo le ha assalite violentemente ferendole con un coltello, per poi fuggire via. Alcuni testimoni oculari hanno immediatamente chiamato la polizia e un’ambulanza. Le due adolescenti, di appena 13 e 14 anni, sono state portate d’urgenza all’ospedale. Nonostante i soccorsi, una delle due ragazze è morta per le ferite riportate. ...