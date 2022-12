Napoli - In Qatar rimane solo Kim

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Kim: "Voglio giocare ad ogni costo contro il Brasile" Contro il Portogallo, la Corea del Sud ha dovuto fare a meno di Kim Min-jae per un infortunio muscolare subito contro il Ghana. Il difensore azzurro sembra deciso a fare l’impossibile per sfidare agli ottavi il Brasile. Le dichiarazioni rese da kim dopo la gara contro il Portogallo spaventano in tal senso i tifosi azzurri e Luciano Spalletti: "È stato difficile guardare dalla panchina, ma l’infortunio che ho subito non mi permetteva di essere al 100%, quindi in una partita così importante abbiamo ritenuto che fosse meglio non rischiare. Mi è spiaciuto non esserci. Se giocherò contro il Brasile? Voglio fare di tutto per esserci, sono pronto a giocare anche a costo di infortunarmi più seriamente. Contro il Brasile dovremo prepararci ancora meglio...I miei compagni sono stati bravissimi, ma penso che giocando pur non al meglio della ...