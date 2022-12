Modifica del reddito di cittadinanza | Rubano | “Necessaria per aiutare le imprese”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Che ildi, come concepito da Conte e soci, sia fallito è una circostanza condivisa da tutti gli economisti, sociologi e studiosi in genere. Come ho avuto modo di ribadire più volte, è fallito perché non era e non è possibile mettere insieme un provvedimento assistenzialista nei confronti di chi, inabile al lavoro, versa in condizioni di povertà assoluta, con una misura che avrebbe dovuto essere solo provvisoria, una sorta di ponte tra la perdita del lavoro e la formazione, in vista di una nuova occupazione. Quanto previsto in legge di bilancio è il primo passo verso un provvedimento che sarà fondato su due assi distinti e separati: la concreta assistenza verso i veri poveri e non abili al lavoro e il percorso temporaneo di solidarietà per coloro che hanno perso il lavoro o non lo hanno mai avuto e che ...