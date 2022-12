Manhattan Transfer in Campania | la pittura di Cristoforo Russo in Ekklesia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo la tappa primaverile di Roma, “” approda in. Inle opere del pittoree le poesie di Ciro Califano saranno gratuitamente fruibili dal 9 al 28 dicembre in una suggestiva cappella gentilizia di metà ‘700 ubicata alle falde del Vesuvio, sotto la direzione artistica di Toto Toralbo. In occasione del vernissage di venerdì 9 dicembre, alle ore 19, un incontro sul tema delle commistioni nella cultura popolare con la partecipazione straordinaria del professore universitario Rosario Pinto e di Raffaele Califano con “I canti e ritmi della tradizione”. Ad ospitare i visitatori sarà la location(ubicata in via Nazionale, 686 – Torre del Greco) con interessanti stimoli visivi, tattili, culinari, poetici e musicali. ...