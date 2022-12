Influenza 2022 | “verso picco più alto degli ultimi 15 anni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La curva dell’epidemiale si è elevata in maniera tale da far prevedere, se il trend si manterrà su questi livelli, ilpiù15. E potrebbe essere raggiunto prima di Natale perché i valori sono molto cresciuti”. A parlare dell’epidemia e dei sintomi dell’australianaè all’Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). “Se consideriamo ilcome una montagna – continua Scotti – avremo, in pratica, una vetta di 4mila metri, invece che di 3mila. Per l’, di solito, i picchi si raggiungono sempre con la stessa incidenza, poi c’è un plateau e segue la discesa. L’andamento così ...