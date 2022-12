I sorprendenti esperimenti sulla settimana corta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Quella in cui si lavora quattro giorni anziché cinque: ci sono ottimi risultati per lavoratori e aziende, da prendere però con le pinze

ilGiornale.it

In passato per ottenere un risultato simile si erano fatticon reti neurali o sistemi ... oltre che nell esempio di Indiana Jones 5 , i risultati sono piuttosto, di una ...A detta di Armagno 'i loro progressi sono stati, incredibilmente veloci', soprattutto ...i relativi carichi utili per entrare nella stazione spaziale cinese ed effettuaregià ... "Dal laboratorio al mondo la fisica ci ha cambiato" La studiosa racconta i dodici esperimenti che più hanno rivoluzionato la scienza e la nostra vita Suzie Sheehy è una fisica australiana. Nei suoi due gruppi di ricerca, alle Università di Oxford e di ...Uno studio ha rivelato come aggiungere dei campi magnetici ai sistemi a laser possa triplicare l'energia prodotta durante gli esperimenti, aumentando al contempo la temperatura dell'hotspot e avvicina ...