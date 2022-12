ilGiornale.it

Fino a qualche anno fa le plus - valenze pesavano per oltre 100 milioni di euro suidei club per tacere poi dei lauti guadagni ricavati dai procuratori riferiti proprio a quegli scambi ...Juventus in forte calo a Piazza Affari dopo le dimissioni in blocco del cda, in scia all'inchiesta della Procura di Torino sui bilancie alle contestazioni della Consob sui. Il titolo, che è stato anche sospeso per eccesso di volatilità, cede il 4,94% a 0,265 euro, dopo essere arrivato a perdere fino al 10,4%, con una ... I conti gonfiati anche dal potere degli agenti Con la quotidiana pubblicazione degli stralci di intercettazioni, contenute nell'inchiesta denominata Prisma della procura di Torino, emergono in modo chiaro altri due aspetti della vicenda non precis ...Il cda dimissionario dei bianconeri va verso il rinvio a giudizio per i bilanci gonfiati. E Ronaldo reclama i 19,9 mln della carta segreta ...