Grassani | «La Juve rischia l’esclusione dal campionato e la revoca dello scudetto»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’avvocato Mattiaha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io, su Rai Radio 1. Il tema è quello dell’inchiesta su plusvalenze e stipendi dellantus. Peril rischio che corre il club bianconero va oltre una semplice ammenda o una modesta penalizzazione. Ladaldalalla retrocessione all’ultimo posto fino alla. E le sanzioni, per il principio dell’afflittività e per i tempi veloci della giustizia sportiva, saranno scontate immediatamente. «Questa è l’indagine più grave e pesante che lantus ha subito nella sua storia, anche peggio di Calciopoli. Le fattispecie di reato e di violazioni di norme borsistiche ...

Corriere dello Sport

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Di Cintio corregge, o meglio precisa l'impostazione del legale Mattia, che ieri aveva parlato di rischio retrocessione puntando il dito ...Da quello, se verranno accertata irregolarità, larischia oltre alla revoca dell'accordo l'... Ma c'è chi, come l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia, parla anche di una ... Juve, l'avvocato Grassani: "Indagine più grave di Calciopoli, ecco cosa rischia il club" Ziliani Juventus. Caos Juventus, Ziliani pizzica ancora. Nelle ultime ore è apparso su Twitter un messaggio abbastanza provocatorio che non lascia libere interpretazioni da parte di Paolo Ziliani, ex ..."Credo che sia l'indagine più grave che la Juventus ha subito nella sua storia, anche più grave di quella di Calciopoli". Questo il parere dell'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, a ...