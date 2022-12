Gf Vip 7 | Edoardo Tavassi confessa come mai non è ancora scattato il bacio con Micol Incorvaia | “È lei che si frena | è timida”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Saràla donna della vita di? L’ex naufrago non ha mai nascosto di provare una forte attrazione verso la Vippona. I due sono piuttosto complici e di recente si sono lasciati andare anche a dolci effusioni, con tanto dia stampo. Il fratello di Guendalina è sempre più preso, però rispetta i suoi tempi,ha dichiarato ad Antonella Fiordelisi e aDonnamaria nel corso di una chiacchierata: Non è un inizio di una relazione, due persone che non si sono indifferenti che hanno cose in comune, c’è attrazione. Io rispetto i pensieri di una donna. Qualunque esso sia il pensiero io lo rispetto. Noi non possiamo dare per scontato che la gente ragioni con la nostra testa. Io mi vivo la cosa che mi piace. Io e...