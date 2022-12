(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Una? Non sta a me stabilirlo. Il calcio è malato dall’alto, quando uno non vuol capire che non ci sono sufficienti risorse per andare avanti con questa tipologia di campionato e non si vuoleuna, resta un problema di tutti quelli che sono sottoposti a rielezione. Nel mondo dello sport la sorveglianza è latente, la volontà di creare antipatie è difficile trovarla”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio Dea margine della presentazione del codice di ”Giustizia Sportiva e Ordinamento statale” dell’avvocato Viglione al Coni. E sul tema Superlega: “Fatemi un favore: guardate la serie di Netflix sulla Fifa. Vi darete da soli delle risposte”. SportFace.

De Laurentiis: "Nuova calciopoli Non sta a me dirlo. Bisogna fare la rivoluzione copernicana" "Sarà un Napoli Osimenhiano". Così il presidente Aurelio De Laurentiis parlava nel settembre 2020 puntando forte sul nuovo acquisto di quell'estate. Una citazione che l'edizione odierna della Gazzetta ...In Serie A è caos totale dopo il terremoto andato in scena in casa Juventus. La nuova rivelazione fa tremare anche il Napoli.