Capitan Paganin è severo | «Non siamo scesi in campo»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nessun alibi, nessuna scusa. L’analisi diAlex, dopo il rovescio in tre set con la WiMore Parma, ha un’impronta autocritica: «La realtà è che purtroppo nonquasiin». Gli emiliani sono stati superiori in tutti i fondamentali: «Cifatti un po’ sorprendere da un avversario che si è presentato con un assetto inedito. Parma ha giocato davvero una grande partita: ha difeso moltissimo e commesso pochi errori, mentre noi ciinnervositi per le difficoltà nel mettere palla a terra. E questo ha portato la squadra a scomporsi». La Da Rold Logistics Belluno non è mai riuscita a riannodare il filo delle proprie certezze: «Pure nel terzo set, da metà parziale in poi, abbiamo praticamente smesso di giocare. E non ce lo ...