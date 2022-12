Antonino Spinalbese distrutto da Edoardo | “Ha fatto una cosa orrenda a Oriana”

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo una tregua durata meno di Flavia Vento in qualsiasi reality,Donnamaria esono tornati a litigare. I due attualmente sono ai ferri corti e ieri sera il bel romano ha duramente criticato il coinquilino per il suo comportamento conMarzoli. Secondosi sarebbe preso gioco della spagnola e il suo unico scopo sarebbe stato quello di ‘farsi raccontare le fiabe sotto le coperte’ (e direi che Donnamaria non ha tutti i torti a pensarlo). Il ritratto dida#GFvip #donnalisi pic.twitter.com/rhJ8LMi3Uf —STAN ACCOUNT (@Hally48305071) December 1, 2022che accarezza gli stivali di ...