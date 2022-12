Traffico Roma del 04-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Luceverdeda Simone cercare una buona domenica incidenti Questa mattina è chiusa per un incidente alla galleria Giovanni XXIII in direzione Tor di Quinto Salaria chiusi tutti gli accessi alla galleria quello da via Mario Fani Attenzione però perché è la chiusura è la percorribilità di queste strade potrebbero in poco tempo cambiare intanto sul Raccordo Anulare tra Centrale del Latte Tiburtina incidente sulla carreggiata interna e rallentamenti e code riduzione della carreggiata aperta una corsia di marcia nell’ incidente coinvolti più veicoli chiuso il viale del Muro Torto nelle due direzioni nello specifico sono chiuse le gallerie i Sotto via del Muro Torto mentre il tratto tra piazzale Flaminio a via di Porta Pinciana è percorribile si tratta di lavori giornata di domenica ecologica blocco delper tutti i veicoli nella fascia verde tra ...