L' acqua in vino Segna Messi e Adani perde il controllo | Blasfemo | sconcerto in Rai | Video

(Di domenica 4 dicembre 2022) Trascina l'Argentina ai quarti mondiali, Leo, inventa per i compagni, conclude, fa impazzire i difensori australiani. Una prova "alla Maradona", quella della Pulce in Qatar, che com'era ampiamente prevedibile ha mandato in estasi Lele, il commentatore Rai famoso per il suo entusiasmo sudamericano ogni qual volta la spunta la garra charrua e che non ha mai nascosto la sua predilezione per il 35enne ex bandiera del Barcellona oggi al Psg. Secondo molti telespettatori però (che sembrano averlo preso di mira per una certa incontinenza verbale),stavolta ha esagerato. Al centro delle polemiche sono finite le parole usate dall'ex difensore dell'Inter per descrivere il gol di Leo che ha aperto le ostilità nell'ottavo contro l'Australia. Prende palla dalla "sua" mattonella, in area, e piazza ...