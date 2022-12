Iv | Renzi | ' lancio accordo di federazione con Azione e Calenda' 2

La Svolta

Intanto il suo staff resta amletico: sarà davvero ilufficiale della corsa a congresso Non ... La "deriva francese" tante volte auspicata da" con un Pd sempre più piccolo e sempre più a ...... dove le operazioni belliche sono ancora in pieno svolgimento, con il continuodi missili da ...di bilancio e delle proposte di modifica messe a punto dai tecnici di Calenda e Matteo. Il ... Ultimo'ora: **Iv: Renzi, 'lancio accordo di federazione con Azione e Calenda'** Matteo Renzi chiama, Carlo Nordio risponde. E ordina un’indagine conoscitiva, che “avrà assoluta priorità“, sull’operato dei pm di Firenze titolari dell’inchiesta sulla Open, che vede indagati il lead ...Ex leghisti delusi da Salvini e fuoriusciti da Forza Italia. Erano soprattutto loro a notarsi domenica al Palazzo delle Stelline di Milano, mentre la ex vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti, ...