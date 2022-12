Iv | Renzi fa la sua ' scelta' e lancia l' accordo di federazione con Azione Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Milano, 4 dic. () - Matteochiama a raccolta il popolo dei moderati in occasione dell'assemblea nazionale di Italia viva che apre di buon mattino in una Milano grigia e piovosa. Sulle note dell'Inno di Mameli, il leader di Italia viva fa il suo ingresso al centro congressi Mico-FieraMilanocity accompagnato dagli applausi e dall'entusiasmo di giovani e meno giovani ai quali strizza l'occhio con l'ironia: "Facciamo l'assemblea il 4 dicembre; è difficile non domandarsi da dove veniamo nel giorno" del referendum costituzionale "che abbiamo perso e nel decennale del discorso di accettdelle primarie" del Pd "con Bersani". E avverte: "Oggi parlerò a lungo, un paio d'ore, ma vi spoilero subito il finale: al termine della mia relvi chiederò di votare un mandato a fare l'di ...