Dybala | «Con Mou splendido rapporto Infortunio? Vi dico la verità»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Paulo, attaccante della Roma e dell’Argentina, ha raccontato gli ultimi mesi vissuti tra club e Nazionale: le sue parole Paulo, attaccante di Roma ed Argentina, ha parlato in un’intervista concessa a Zhibo TV. RIENTRO IN CAMPO – «Ho fatto di tutto per giocare l’ultima sfida con la Roma, ho parlato con Mourinho e durante la settimana che portava alla sfida col Torino mi ha chiesto come stessi. Io gli ho risposto che se avesse avuto bisogno sarei stato a disposizione. Sono entrato in campo, mi sono sentito bene e la mia prestazione è stata positiva. E quella partita giocata ha portato anche alla convocazione con l’Argentina. Ho fatto di tutto per recuperare e aiutare la squadra contro il Torino». MOURINHO – «Mi sono allenato duramente per essere al 100%, e ce l’ho fatta lavorando molto anche con Mourinho con il quale ho un ...

... le sue parole Paulo, attaccante di Roma ed Argentina, ha parlato in un'intervista concessa a Zhibo TV. RIENTRO IN CAMPO - "Ho fatto di tutto per giocare l'ultima sfidala Roma, ho parlato ...L'attaccante della Roma , Paulo, ha parlato all'emittente cinese Zhibo TV in merito al suo recupero in vista del mondiale. Ecco le sue parole : 'Ho fatto di tutto per giocare l'ultima sfidala Roma, ho parlato...I giocatori non volevano rinunciare alle 4 mensilità, decisiva la mediazione di Chiellini che la Procura definisce poco collaborativo.L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha parlato all’emittente cinese Zhibo TV in merito al suo recupero in vista del mondiale. Ecco le sue parole: “Ho fatto di tutto per giocare l’ultima sfida con ...