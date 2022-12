Cambio programmazione Mediaset | la decisione inaspettata sul Gf Vip

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tante novità e nuovi ingressi nel palinsestoin vigore da gennaio. I vertici della rete ammiraglia si sono riuniti per annunciare qualche cambiamento a partire dal primo mese del 2023. Alcuni programmi verranno ridotti, ma ci saranno nuovi inizi e tante esclusive serie tv in arrivo sulle reti. “Cambiamento” è la parola d’ordine … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Blasting News Italia

In un documento SEC, AMC Networks ha dichiarato che 'le valutazioni sullariguardano ... Secondo Deadline , ildi rotta rispetto al rinnovo rinnovo di Moonhaven fa parte di questa ...... poi, il passaggio dalle riprese registrate alla diretta, ottenuto con undi ripresa sul ... considerato l'ormai esiguo numero di concorrenti in gara e laritardata per i mondiali ... Cambio programmazione Mediaset dicembre:sospesi Uomini e donne, Amici 22, Pomeriggio 5 I vertici della rete ammiraglia si sono riuniti per annunciare qualche cambiamento a partire dal primo mese del 2023. Alcuni programmi verranno ridotti, ma ci saranno nuovi inizi e tante esclusive ...Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire da gennaio 2023. Le novità interesseranno in primis la fascia del preserale, tra le più redditizie dal punto di vista auditel per i vertici del ...