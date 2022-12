Biathlon | Kontiolahti 2022 | calendario | programma | orari e tv prima tappa Coppa del Mondo

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ilcon le date, glie la diretta streaming didelladel/2023 di. Al via la nuova stagione del, con il primo appuntamento sulle nevi finlandesi di. Si parte martedì 29 novembre con l’individuale maschile, mentre quella femminile è prevista per il giorno dopo. Giovedì 1 dicembre sarà il momento delle staffette, sabato 3 delle sprint e, infine, domenica 4 si chiuderà con le pursuit. Sono undici i convocati dell’Italia, sei uomini e cinque donne: Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, David Zingerle, Daniele Cappellari, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, ...

Festa anche nel, con il secondo posto di Lisa Vittozzi nella sprint di. L'azzurra, già terza nell'individuale sulla pista finlandese, è stata protagonista nella gara dal format ...Sorride Lisa Vittozzi che conquista il secondo posto nella sprint femminile di Coppa del mondo a. L'azzurra del, già terza nell'individuale sulla pista finlandese, è stata protagonista nella gara dal format più breve arrivando seconda a distanza di quasi due anni dall'ultimo ...KONTIOLAHTI - Lisa Vittozzi ha conquistato due podi in due gare individuali in questo primo scorcio di Coppa del Mondo e con questi risultati si è portata in testa alla classifica generale, un trono ...Lisa Vittozzi ha commentato il secondo posto ottenuto nella sprint di Kontiolahti spiegando anche le ragioni dietro i suoi risultati.