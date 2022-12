Basket | Nba | i Jazz di Fontecchio battuti in casa dai Blazers

(Di domenica 4 dicembre 2022) Salt Lake City, 4 dic. -(Adnkronos) - Portland vince 116-111 in trasferta contro Utah nella gara più divertente della notte, combattuta fino alla fine e decisa dalla stoppata di Anfernee Simons - protagonista indiscusso della sfida - che ferma il tentativo del potenziale 114 pari da parte di Jordan Clarkson (24 punti e 10/26 al tiro per lui) a meno di 5 secondi dalla sirena, permettendo così aidi interrompere una striscia di tre sconfitte in fila anche grazie ai 33 punti con 10/18 al tiro di Jerami Grant. È Simons a vestire i panni del Damian Lillard (ancora fuori a causa dell'infortunio alla gamba destra), che ritocca a rialzo il suo massimo in carriera: per lui sono 45 punti (23 dei quali andati a bersaglio nel solo primo quarto) con 15/25 al tiro, 7/12 dall'arco, trovando il fondo della retina nei momenti cruciali e approfittando del lavoro sotto canestro di ...

Sport Mediaset

Fa sicuramente piacere poter giocare aa questi livelli e avere qualcuno che ti voglia così ... stella degli Orlando Magic, in risposta a una domanda del sito specializzato'Around the Game' ...... con le finestre di qualificazione iridata private, oltre che dei giocatori(per ovvie ragioni) anche di quelli di Eurolega, in molti casi. Si è arrivati fino all'assurdo di Ergin Ataman che, ... Basket, Nba: Milwaukee vince anche senza Antetokounmpo, crolla Orlando, Simons travolge Utah - Sportmediaset I Magic scivolano ad un record di 5-19, il peggiore di tutta la Nba. Per la squadra della Florida non basta un Bol Bol da 18 punti – il migliore nell’ennesima serata da dimenticare. Prestazione ...New York, 4 dic. – (Adnkronos) – I risultati delle partite della regular season Nba: New York Knick-Dallas Mavericks 100-121; Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 96-123; Charlotte Hornets-Milwaukee ...