Traffico Roma del 03-12-2022 ore 19 | 30

(Di sabato 3 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto poconella capitale I maggiori disagi al Trionfale dove ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII verso il Foro Italico per un incidente avvenuto nelle scorse ore rimangono Dunque difficoltà per la circolazione dell’aria soprattutto sulla Trionfale in via Pestalozzi in via della Pineta Sacchetti e in via Fani rallentamenti per incidente in via di Torrevecchia in prossimità di Giovanni D’Andrea è in via delle Medaglie d’Oro all’incrocio con via Publio papinio Stazio incidente segnalato anche sulla carreggiata esterna del raccordo tra la Casilina e via di Tor Bella Monaca al momento non ci sono disagi ma invita alla prudenza chiusa alin seguito all’ allagamento via della Marcigliana nel tratto che va dalla Salaria alla centrale elettrica terminata la manifestazione a ...